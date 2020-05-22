شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والعالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بصادق التهاني للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الأزهر الشريف على أن الإسلام جعل للعيد قيمة متميّزة في سبل الاحتفاء به وبمقاصده، فبعد مواسم العبادة تحتاج النفس لشيء من الترويح، مبينًا أنه لابد من تحقيق بعض مظاهر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك بتفقد الأسر المحتاجة، لجمع صف المجتمع، وتماسكه، وقوته، مطالبًا بتذكّر الفقراء والمعوزين، خاصة في ظل الظروف الحالية ومحاولة تقديم يد المساعدة لهم، فذلك يجلب المحبَّة ويبعد الحقد والحسد.

ودعا الأزهر الشريف، الإنسانية جمعاء للتعاون والتكاتف، والتضرع والتقرب إلى الله من أجل أن يرفع عن الإنسانية ماحل بها من بلاء، سائلًا الله –تعالى- أنْ يُعيد هذه المناسبةَ السَّعيدةَ وأمثالَها على مصرنا العزيزة بالخَير الوفير والرُّقيِّ والتَّنمية والرَّخاء، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.