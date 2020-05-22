البرازيل توصي باستخدام دواء مثير للجدل في علاج الأعراض البسيطة لكورونا

أوصت وزارة الصحة في البرازيل باستخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المثير للجدل، الذي يُستخدم في علاج الملاريا، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة في مذكرة إرشادية للأطباء نُشِرت، أمس، أنه من الممكن إعطاء الدواء لمرضى كورونا الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة للمرض.

وسمحت الوزارة، أول أمس، بإعطاء الدواء للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة، بعد أن كان يقتصر تقديمه على المرضى الذين تظهر عليهم أعراض حادة.

ويستخدم الدواء في علاج الملاريا ومجموعة من أمراض المناعة الذاتية، ولم يتأكد بعدُ بشكلٍ نهائي ما إذا كان مناسبا لعلاج فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي، غير أنه تم إجراء دراسات وافية على الآثار الجانبية لهذا الدواء.

وقد يتسبب هذا الدواء في إصابة البعض بأعراض، مثل اضطرابات في نبضات القلب، وغير ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول أمس، إنه سينتهي قريبا من تناول هذا الدواء كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يتناول جرعة يومية من عقار "هيدروكسي كلوروكين"، الذي حذرت هيئة تنظيم الدواء الأميركية من استخدامه خارج نطاق التجارب السريرية لعلاج كورونا.