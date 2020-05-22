نفاد تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

أكد مصدر مسؤول بالإدارة المركزية للمبيعات وتذاكر القطارات، على نفاد تذاكر قطارات Vip، والقطارات المكيفة، لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على توفير جميع التذاكر لتسهيل عمليات سفر الركاب على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، موضحا أنه تم الدفع بنحو 720 قطارا للعمل خلال رحلات العيد، حتى يتثنى للجميع قضاء إجازة عيد الفطر مع آسرهم.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك بعض المقاعد الشاغرة بالقطارات الإسباني، لافتا إلى أن هناك لجان مشكلة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للمرور على الركاب بالقطارات قبل إنطلاق الرحلات للاطلاع على التذاكر، وضبط الهاربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أن غرامات التزويغ زادت من دفع أجرة القطارات وهي 40 جنيها لقطارات Vip و30 جنيها لقطارات المكيفة و20 جنيها لقطارات المطورة و10 جنيهات لقطارات الضواحي.

ومن جهته، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع رحلات عيد الفطر المبارك على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم، لافتا إلى أنه لا توجد أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة نجحت في التصدي للسوق السوداء بعد فرض رقابة صارمة من قبل شرطة النقل والمواصلات على شبابيك وأكشاك بيع التذاكر بالمحطات، مشيرا إلى أن الهيئة جهّزت القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري من حيث صيانتها، لمنع حدوث أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، منوها إلى أنّ الهيئة لم تعطِ الحق لأي شركة ببيع وحجز تذاكر القطارات.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر تتم بصورة دورية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن الهيئة حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية والسلامة للجمهور المسافر على جميع خطوط السكك الحديدية، موضحا أنه تم لصق منشورات بالمحطات وداخل عربات القطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه في إصابتها، تتمثل في أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها، أو أي مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بأي دولة خارجية.

وأضافت المنشورات، أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة على أن أي حالات مؤكدة يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.