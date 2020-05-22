خامنئي: إسرائيل "غدة سرطانية" في الشرق الأوسط

دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الفلسطينيين، اليوم، إلى مواصلة انتفاضتهم ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها "غدة سرطانية" يتعين التصدي لها إلى أن يتحرر الفلسطينيون.

وقال خامنئي في خطبة على الإنترنت "انتفاضة الفلسطينيين ينبغي أن تستمر، النضال من أجل فلسطين جهاد في سبيل الله وفريضة إسلامية واجبة، النظام الصهيوني غدة سرطانية في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع "فيروس الصهاينة الطويل سيُستأصل".

وألقى خامنئي خطبته بمناسبة يوم القدس الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهو اليوم الذي أعلنه آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران.