هيئة حكومية تحذر بريطانيا من فتح المدارس يونيو المقبل

حذّرت المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ في بريطانيا "SAGE"، حكومة المملكة المتحدة من إعادة فتح المدارس في الأول من يونيو المقبل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصفت المجموعة الاستشارية، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم، إعادة فتح المدارس في الأول من شهر يونيو المقبل بأنه "مبكر للغاية"، لافتة إلى أن تأجيل فتح المدارس لأسبوعين إضافيين سوف يخفض من الخطر الصحي على الأطفال بمقدار النصف، وسيسمح بوقت أكبر لوضع برنامج فعال لتتبع الفيروس في جميع المناطق.

جدير بالذكر أن بريطانيا سجلت حتى الآن أكثر من 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.