"الري": جار العمل على تبطين 20 ترعة بهندسة ببا

في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع، وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بالعمل على الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.

وأوضحت الوزارة أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظتي بني سويف وقنا، حيث تم حتى تاريخه طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول 190 كم من شبكة الترع وأنه جارٍ حاليا العمل بتأهيل وتبطين 20 ترعة بهندسة ري ببا، وتم خلال هذا الأسبوع طرح وإسناد 10 عمليات لتأهيل وتبطين شملت 18 ترعة في محافظات الإسماعيلية والجيزة وأسوان وبني سويف وأسيوط.

يذكر أن أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسة حالة كل ترعة على حده.