الهلال الأحمر يسير قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين

أرسل الهلال الأحمر المصري، ضمن دوره في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، شحنات من الدعم إلى الأشقاء في دولة فلسطين متضمنا مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والتي تشمل: 24 طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي الحماية الشخصية و150 ألف غطاء وجه "ماسك".

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية بل يمتد إلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون.

وأضافت أنه من الضروري إظهار روح التضامن وتقديم يد العون لدعم المتضررين من انتشار وباء الكورونا المستجد في فلسطين ودعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فالهلال الأحمر المصري لا يتوانى في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في دولة فلسطين، فقد قمنا مطلع العام الجاري بتيسير شاحنات محملة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية و كذلك المواد الإغاثية عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.