تايلاند تمدد إجراءات الطوارئ لمكافحة كورونا حتى نهاية يونيو

قال فريق العمل المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19"، اليوم، إن تايلاند قررت تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا حتى نهاية يونيو، بهدف السيطرة على العدوى فيما تستعد الحكومة لتخفيف المزيد من القيود.

وفتحت مراكز التسوق والمتاجر متعددة الأقسام أبوابها مجددا في مطلع الأسبوع بعد إغلاق دام نحو شهرين مع تباطؤ عدد الحالات الجديدة. لكن الحانات والنوادي الليلية ودور السينما والملاعب وبعض الرياضات ستظل مغلقة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

واقترح المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 تمديد الطوارئ في ضوء تطورات الجائحة العالمية وأيضا، لإتاحة الوقت للتأهب لمزيد من تخفيف القيود في مستهل الشهر المقبل.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز "سبب تمديد مرسوم الطوارئ لشهر آخر هو الأمن الصحي والسماح للمسؤولين بالعمل، على نحو موحد ومستمر في ظل وضع جائحة لم ينته بعد".

ويتعين موافقة الحكومة على قرار التمديد يوم الثلاثاء. ومددت الحكومة منع رحلات الطيران الدولية حتى نهاية يونيو حزيران، فيما ستظل المدارس مغلقة حتى يوليو تموز.

وسجلت تايلاند أقل من تسع حالات إصابة يومية بفيروس كورونا على مدى معظم أيام الشهر الماضي، وأعلنت يوم الجمعة عدم رصد أي حالات إصابة جديدة أو وفيات.

وبلغ إجمالي الإصابات هناك 3037 حالة بالإضافة إلى 56 وفاة. وتعافى 2910 أشخاص من المرض