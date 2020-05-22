غدا.. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بدسوق

أعلنت شركة الكهرباء برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، مدير عام الشركة، فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، غدًا السبت، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية.

وقالت الشركة في إشارة أرسلتها لمجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء خالد حسن، رئيس المركز والمدينة، إنه سيجري فصل الكهرباء عن مناطق "كشك 60 دحروج، شوارع فريد عمار، عطوة، المرشدي، مختار القط، والجامع"، من الساعة العاشرة صباحًا لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.

وأضافت الشركة، في بيان، للوحدة المحلية بدسوق، إنه فور الانتهاء من إجراء الصيانة سيعود التيار الكهربائي للمناطق الـ6.