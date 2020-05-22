عقوبات من اتحاد الكرة على الأندية لتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وضع لائحة جديدة تضمن التزام كل الأندية بتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة عناصر اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية، وفقا لما كشفه مصدر داخل اللجنة الخماسية.

وجاء ذلك الأمر بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء فتح الأندية ومراكز الشباب وعودة الأنشة الرياضية بشكل تدريجى بداية من منتصف يونيو المقبل، بحيث يتم فرض عقوبات مالية مغلظة على الأندية غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند عودة التدريبات، وكذلك حال عودة مباريات الدوري.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا