روسيا تعلن تمسكها بمعاهدة الأجواء المفتوحة طالما بقيت سارية المفعول

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن بلاده تعتزم مواصلة الالتزام بجميع بنود معاهدة الأجواء المفتوحة.

وأضاف جروشكو في تصريح اليوم: "طالما بقيت الاتفاقية سارية المفعول، فإننا نعتزم الامتثال الكامل لجميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنها"، معربا عن أمله في أن تنفذ الدول المشاركة في الاتفاقية كافة التزاماتها وواجبها وفقا لها بشكل نزيه.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستبلغ رسميا أطراف معاهدة الأجواء المفتوحة بانسحابها منها، وستنسحب منها بعد ستة أشهر.

وعللت واشنطن خطوتها هذه بعدم امتثال روسيا لشروط الاتفاقية.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تغيير القرار إذا بدأت موسكو في الالتزام بالاتفاقية، غير أن روسيا رفضت هذه المزاعم الأمريكية.

وجرى التوقيع على معاهدة الأجواء المفتوحة في عام 1992، وأصبحت إحدى إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، وهي سارية المفعول منذ عام 2002.

وتسمح للدول المشاركة فيها بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض، ووقعت على الاتفاقية 34 دولة.