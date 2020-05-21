روسيا قلقة من الأعمال التوسعية لإسرائيل: تثير دوامة خطيرة من العنف

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من الأعمال التوسعية التي تقوم بها إسرائيل، وقالت إنها "يمكن أن تثير دوامة خطيرة من العنف في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن زعزعة استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل".

ودعت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الخميس - أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى عدم اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة، مؤكدة موقف روسيا الداعم لتسوية شاملة ومستدامة للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.

وذكرت الخارجية الروسية أن الجانب الروسي حذر الشركاء الإسرائيليين أكثر من مرة من تنفيذ الخطط الأحادية، التي تتعارض مع الإطار القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، والتي تتضمن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية.

وأكد البيان على موقف روسيا الداعم لتسوية شاملة ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين في إطار القانون الدولي.وحثت الخارجية الروسية، جميع الأطراف على الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تثير تصعيدًا خطيرا جديدا في المنطقة، وتعوق تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشر.