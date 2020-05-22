قبل بيعها.. ضبط مسجل بحوزته 7 قطع آثرية في سقارة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر، وبحوزته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سقارة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت اتجار أحد الأشخاص له معلومات جنائية في بعض القطع الأثرية.

وضبط المتهم وعُثر بحوزته على 7 قطع يشتبه في أثريتها "3 قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال دون نقوش، لوحة من الحجر الجيري عليها نقوش ورسومات، تمثال صغير الحجم لشخص - رأس تمثال فرعوني صغير - جعران من الحجر"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.