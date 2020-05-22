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محمود مسلم

طرب حشيش وبانجو.. الأمن العام يضبط 7 تجار مخدرات

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الوطن
12:35 م | الجمعة 22 مايو 2020
حملة أمنية

حملة أمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عنصرين إجراميين؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما، وبحوزتهما 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 50 كيلوجراما.

كما ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وضبط بدائرة مركز شرطة أبوصوير في الإسماعيلية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 4 كيلوجراما، كما ضبط 5 عناصر إجرامية لـ3 منهم معلومات مسجلة؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، في دمياط وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات، و12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلوجرام.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 520 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.