طرب حشيش وبانجو.. الأمن العام يضبط 7 تجار مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عنصرين إجراميين؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما، وبحوزتهما 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 50 كيلوجراما.

كما ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وضبط بدائرة مركز شرطة أبوصوير في الإسماعيلية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 4 كيلوجراما، كما ضبط 5 عناصر إجرامية لـ3 منهم معلومات مسجلة؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، في دمياط وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات، و12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلوجرام.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 520 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.