ضبط مسجل خطر بتهمة تصنيع كمية كبيرة من مخدر الاستروكس

ضبطت قوات الأمن في القاهرة مسجل خطر بتهمة تصنيع كمية كبيرة من مخدر الاستروكس، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام مسجل خطر، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع مادة الاستروكس المخدرة بقصد الاتجار بها، متخذا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وضبط المتهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جراما، وكمية من البودر المخدر وزنت 500 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، واتخذت الإجراءات القانونية.