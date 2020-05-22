مصرع ربة منزل سقطت عليها جذع نخلة بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوط جذع نخلة من فوق سطح حوش الماشية عليها بقرية جزيرة محروس بمركز إخميم بسوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى إخميم المركزي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إخميم يفيد ورود إشارة من مستشفى إخميم المركزي بوصول "بثينه.ع.ع"، 45 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية جزيرة محروس دائرة المركز جثة هامدة، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة.

وبالفحص وسؤال كل من زوجها "محمود.ط.م"، 72 سنة بالمعاش، وشقيقها "محمد.ع.م"، 46 عامًا عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا أنه أثناء قيام المتوفاة بالأعمال المنزلية بحوش ملحق بالمنزل، سقط عليها جذع نخيل من سقف الحوش، ما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها، ونفيا الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بإصابتها بجرح قطعي بالوجه نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.