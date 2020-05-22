خلال 48 ساعة.. ضبط معاملات نقد أجنبي غير مشروع بـ 5 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة..

حيث أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط (5) قضايا " إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيهما "ستة أشخاص".. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (4,015,848مليون جنيه مصرى) ، (370 ألف ريال سعودى ) بما يعادل (5045000 جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.