بعد 15 واقعة ..ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة السيارات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم سرقة السيارات وتكثيف الملاحقات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القائمة عليها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية تحت مسمى "سيارات بدون أوراق "عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يقوم من خلالها بعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ، ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة.بإجراء التحريات تبين قيام المذكور بعرض سيارة ملاكى للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه أمكن ضبط المتحرى عنه (مقيم بالوراق بالجيزة - سبق إتهامه فى 15 قضية "سرقة وسائل نقل") .. حال إستقلاله سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية (محلية الصنع) ، وبالكشف على السيارة تبين إختلاف أرقام لوحاتها وأنها مبلغ بسرقتها بمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركياً بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات " بدون أوراق " عبر صفحته الإلكترونية المشار إليها ، وأقر بسابقة تصرفه بالبيع فى (2) سيارة لعميله "سىء النية " (تاجر رخام – مقيم بـدائرة قسم شرطة حلوان) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته سيارتان ، وأضاف بتحصله عليها من (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – سائقان ، مقيمين بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهدافهم وضبط ثلاثة من المتهمين ، وبحوزتهم (توكيل رسمى عام فى بيع السيارات خالى من البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية

- 2 توكيل فى بيع سيارات مختلفة البيانات

- 5 تراخيص سيارات مختلفة البيانات - بطاقة رقم قومى بإسم أحدهم"وجميعهم مزورين") ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركيا بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهم المضبوط ، أو إصطناع مستندات ملكية ولوحات معدنية لها " محلية الصنع " ذات بيانات سيارات مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل بالإشتراك مع (المتهم الهارب) ، وتم بإرشادهم ضبط (10) سيارات مستولى عليها وكذا 3سيارات لم يستدل على بيانات مسجلة لها ، كما تم بإرشاد أحد المتهمين بمخزن ملكه كائن بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية ضبط (مجموعة من أبواب السيارات مختلفة الماركات - 3 أسقف سيارات مختلفة الماركات - مجموعة من أجزاء السيارات والمختلفة الماركات) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات.