City club يمنح أسرة الشهيد أحمد منسي العضوية رقم 1

أعلن مجلس إدارة أندية city club إهداء أسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي العضوية الأولى في جميع الفروع، تقديرا وعرفانا بدوره البطولي في الدفاع عن أرض الوطن.

وأصدر مجلس إدارة أندية city club بيانا رسميا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه، "تقديرًا لجميل لن نستطيع ردّه، وعرفانًا واعترافًا بفضل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، قرر مجلس إدارة أندية سيتي كلوب إهداء العضوية الأولى في فروعه لعائلة البطل أحمد منسي، وتقديم خصم 25% على الاشتراكات لأبطال الجيش المصري والشرطة المصرية من أسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالي".

وأوضح سيتي كلوب أنه يعتز ويفتخر بالعقيد أحمد منسي وبكل بواسل الجيش المصري والشرطة المصرية.