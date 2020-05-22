حسين الشحات يؤجل العملية الجراحية بسبب دوري أبطال أفريقيا

يدرس حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، تأجيل إجراء جراحة "الفتاق" الذي يعاني منه، لنهاية الموسم الجاري، وعدم الخضوع لها عقب عودة النشاط الرياضي المحتمل بداية من منتصف يونيو المقبل، وذلك حرصا منه على التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والمشاركة في استكمال الموسم خصوصا مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر داخل النادي، أن الشحات يريد ترك بصمة في البطولة الأفريقية الحالية، خاصة بعد تقديم عروض أكثر من رائعة طوال مشوار البطولة، ويريد المساعدة في الفوز بها واستعادتها بعد غياب منذ 2013.

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