منها أبو الريش وقصر العيني.. "الداخلية" توزع "كحك العيد" على المرضى

أعدت وزارة الداخلية عبوات كعك، مشاركة منها للمواطنين في احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ لإهدائها للمرضى وذويهم في بعض المستشفيات الحكومية، تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

ووزعت الوزارة عددا من عبوات الكعك في مستشفيات الأطفال الياباني "أبو الريش"- 57357 مستشفى سرطان الأطفال، قصر العيني، الدمرداش الجامعي، الحسين الجامعي، وعدد من دور رعاية الأيتام.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.