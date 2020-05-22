قادمة من دبي.. مطار القاهرة يستقبل 307 مصريين عالقين

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرحلة الاستثنائية التابعة للشركة الوطنية القابضه مصر للطيران قادمة من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة العالقين المصريين هناك والراغبين في العودة إلى بلادهم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، وصول رحلة رقم 911 sm قادمة من مطار دبي وعلى متنها 307 ركاب مصريين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في كل الرحلات التي تصل إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع العائدين مباشرة بمعرفة أطباء الحجر الصحي، بقيادة الدكتور حازم حسين، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وتم نقلهم جميعا لأماكن العزل التي خصصتها الدولة للقادمين من الخارج، طبقا لتعليمات وزارة الصحه لمدة 14 يوما.

وأعلنت حنان شاهين الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، أن اليوم الجمعة يعتبر آخر يوم لوصول رحلات العالقين المنتهي إقامتهم بدولة الإمارات، وأوضحت أنه على مدى الأيام الماضية انطلقت من مطار دبي 11 رحلة طيران استثنائي وعلى متنها ما يقرب من 2500 من أبنائنا العالقين والمنتهي إقامتهم بالبلاد.