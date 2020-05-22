مسؤولة أممية: إصابة أكثر من 500 موظف في الأمم المتحدة بكورونا

أعلنت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تاتيانا فالوفايا، اليوم، أن أكثر من 500 موظف في المنظمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بينهم 50 في جنيف.

وقالت فالوفايا في إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة: "في أنحاء العالم لدينا أكثر من 500 شخص​​​. في جنيف حوالي 50 حالة.. للأسف كانت هناك وفيات في العديد من المنظمات الدولية. لكن بناء على الوضع الحالي، اتخذنا جميع التدابير الضرورية لحماية موظفينا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن مقر الأمم المتحدة سيكون جاهزا لاستقبال الموظفين اعتبارا من يونيو، مع مراعاة جميع الاحتياطات والسلامة اللازمة، بما في ذلك المسافة الجسدية والنظافة.