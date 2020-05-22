علا وعبدالرحمن القرضاوي.. بيوت الإرهاب لا تنجب "ملائكة"

تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من رصد مخطط إخواني لإحداث بلبلة داخل الدولة المصرية، حيث وردت معلومات مفادها إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج، تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

وتمكن القطاع من تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط، الهاربين بدولتي تركيا وقطر وأبرزهم، الإرهابي الإخواني الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وعبدالله محمد عبدالعزيز القادوم، ومعتز محمد عليوة مطر، ومحمد ناصر علي عبدالعظيم، وعمرو أحمد فهمي خطاب.

الإرهابي عبدالرحمن القرضاوي نجل الإرهابي الأكبر يوسف القرضاوي "القطري الجنسية"، أعطى تعليماته للعناصر الإخوانية بالداخل بإنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها بقناة الجزيرة، تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابي.

ولم يكن عبدالرحمن هو الإرهابي الأول الذي يخرج من بيت والده، فسبقته شقيقته علا، المحبوسة احتياطيا على ذمة قضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا وتواجه فيها اتهامات بتمويل الإرهاب، كانت الشرطة ألقت القبض عليها، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف.

وفي 14 نوفمير 2016، قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الإرهابي الهارب عبدالرحمن القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم 16 يونيو 2015، حكمًا غيابيًا بإعدام الأب الإرهابي الهارب يوسف القرضاوي.