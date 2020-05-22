عمرها عامين.. نيابة بلقاس تحيل طفلة اعتدى عليها زوج أمها للطب الشرعي

باشرت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، تحقيقاتها حول اتهام زوج أم باغتصاب طفلة عمرها عامين، ما تسبب في إحداث إصابات خطيرة بها.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واحتجزت المتهم علي ذمة التحقيقات.

وكشف التقرير الطبى المبدئي الخاص بطفلة البامبرز الثانية "سمية. إ. م" ، عمرها عامين، أن غشاء بكارتها سليم، وكذلك عضوها التناسلي الأمامي، بينما يوجد تهتك بفتحة الشرج، والمنطقة الواقعة بين العضو التناسلي وفتحة الشرج.

وقال مصدر طبي بالمستشفى المحتجزة بها الطفلة إن الطفلة عُرضت على طبيب النساء، والذى أكد أن غشاء بكارتها سليم، وأنها تعرضت لمحاولة اغتصاب شديدة من الخلف.

وأضاف المصدر أن المشكلة في وجود تهتك في فتحت الشرج، وكذلك المنطقة الواقعة بين العضو التناسلى وفتحة الشرج، وتم إيداعها للعناية المركزة للأطفال بالمستشفى علي جهاز تنفس صناعي لحين استقرار حالتها .

وأشار إلي أن الطفلة وصلت المستشفى، وبها إصابات أخري، وكدمات في الصدر والظهر

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي بوصول الطفلة "سمية إ"، عمرها عامين، تعاني من نزيل مهبلي حاد، وأنها دخلت غرفة العمليات لإنقاذ حياتها ووقف النزيف.

وشكل اللواء السيد سلطان، فريق بحث تحت إشرافه وانتقل ضباط المباحث إلي المستشفى، وبسؤال والدتها اتهمت زوجها "أحمد ر"، 25 سنة، عاطل، باغتصاب طفلتها من زوجها الأول.

وبالسؤال عن الحالة الطبية للطفلة تبين أنها تعاني من نزيف حاد في منطقة أعضائها التناسلية، إثر محاولة اغتصاب.

وتمكن كمين من الشرطة من إلقاء القبض عن الزوج المبلغ عنه، أثناء محاولة هروبه من القرية التي يقيم بها، وبمواجهته بأقوال زوجته اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة. .

وأعادت الواقعة ما حدث مع "طفلة البامبرز الأولى" والتي كانت من قرية دملاش بمركز بلقاس، والتي حاول جارها اغتصابها وهي لم تكمل العامين، وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بعد اعترافه بأنها كانت "ساعة شيطان"، ونُفذ الحكم.