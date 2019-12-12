محمد الشرنوبي وأخبار الطقس وإعدام قاتل طفلة البامبرز أبرز تريندات جوجل

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محمد الشرنوبي

أغلقت المنتجة سارة الطباخ حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب إعلان خطيبها السابق محمد الشرنوبي، ارتباطه رسميا براندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة الطباخ تغلق حسابها على "إنستجرام" بعد "خطوبة الشرنوبي"

احتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته، أمس الثلاثاء، على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

الشرنوبي يحتفل بخطوبته على مديرة أعمال أنغام

يعتبر "الوسط الفني" هو كلمة السر التي جمعت الفنان محمد الشرنوبي بعلاقاته العاطفية، وذلك بعدما أعلن خطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"الوسط الفني" كلمة السر في خطوبات محمد الشرنوبي الثلاثة

"أحلى حاجة حصلت لي في حياتي"، هكذا احتفلت راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، بخطوبتها من الفنان الشاب محمد الشرنوبي، أمس الثلاثاء.

راندا رياض تحتفل بخطوبتها من الشرنوبي: أحلى حاجة حصلت في حياتي

"مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك" بهذه الكلمات أعلن الفنان محمد الشرنوبي، خطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قالت أنغام إنها بـ"100 راجل".. تعرف على راندا رياض خطيبة محمد الشرنوبي

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"ربنا يقدرني وأسعدك".. صور حفل خطوبة الشرنوبي على مديرة أعمال أنغام

اخبار الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد غدًا نظرًا لانخفاض درجات الحرارة الحرارة غدًا عن معدلاتها الطبيعية، ويصاحب ذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

تنفيذ حكم الاعدام في مغتصب طفلة البامبرز

جلس جد الطفلة "جنا"، في منزل ابن عمه، يسترجعان أيام طويلة من الذكريات الأليمة، بالإضافة إلى مجريات القضية التي شغلت قريتهم، فضلا عن الرأي العام المصري، نظرًا لما مثلته حينها من ألم إنساني مركب، بوفاة ضحية صغيرة، عرفت إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، بعد أن اغتصبها شاب من نفس القرية، التي اتسمت بالصمت التام.

بعد إعدام مغتصبها.. جد "طفلة البامبرز": اعتبرنا الجاني مات من زمان

"كل واحد في مصر يطمئن أنه يعيش في دولة بها عدالة، وقضاء عادل" هكذا عبر صلاح سالم عمار، حد طفلة البامبرز، عن فرحته بصدور الحكم بإعدام الجاني في اغتصاب الطفلة، وقال: الآن نفوسنا هدأت وعرفنا أن البنت أخذت حقها.

جد طفلة البامبرز بعد إعدام مغتصبها: الجاني كان "شاذ" وسط أسرته الطيبة

بعد تنفيذ مصلحة السجون حكم إعدام المتهم إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة "جنا" المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، تنشر "الوطن" نص مرافعة الدفاع عن الرضيعة "جنا"، والتي قادت المتهم إلى حبل المشنقة، والتي أعدها المحامي عن أسرة المجني عليها طارق العوضي، في القضية رقم 8130 لسنة 2017 ج بلقاس، المقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة.

فيديو.. نص المرافعة التي قادت مغتصب "طفلة البامبرز" لحبل المشنقة

قبل أكثر من عامين، هزت جريمته مصر بأكملها بعد أن أقدم على خطوة خالية من الإنسانية، باغتصابه للطفلة جنا صلاح، البالغ عمرها 20 شهرا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز" في مركز بلقاس، نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود 35 سنة، عاطل والمدان باغتصاب الطفلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرته.

جد طفلة البامبرز بعد إعدام مغتصبها: لا خلاف مع عائلته وأسرته تبرأت منه

قال صلاح سالم، جد الطفلة "جنا"، التي عرفت إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، والتي تعرضت لاغتصاب وقتل على يد عاطل يدعى "إبراهيم محمود" 35 سنة، إن العدالة السماوية نزلت اليوم على المتهم باغتصاب الطفلة البريئة بتنفيذ الحكم بإعدامه، وأن الأسرة تنام اليوم هادئة مطمئنة بعد عودة حقها.

أول تعليق من جد طفلة "البامبرز" بعد إعدام مغتصبها: الحمد لله حقنا رجع

بعد مرور 13 شهرًا، على حكم محكمة النقض، الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2018، بتأيد حكم الإعدام على المتهم فيها إبراهيم محمود في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، والمنسوب إليه تهمة اغتصاب الطفلة "جنا" داخل عشة مارس 2017، في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق المتهم.

بعد إعدامه.. القصة الكاملة في واقعة اغتصاب طفلة "البامبرز" بالدقهلية

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود 35 سنة، عاطل والمدان باغتصاب الطفلة جنا والبالغ عمرها 20 شهرا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز" وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرته.

عاجل.. تنفيذ حكم إعدام مغتصب طفلة البامبرز بالدقهلية