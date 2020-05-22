بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثة طالب في النيل بقنا

عثرت قوات الإنقاذ النهري في قنا، على جثة طالب في نهر النيل بقنا، بعد 6 أيام من غرقه أثناء الاستحمام في المياه في نهار رمضان.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بعثور قوات الإنقاذ النهري والأهالي على جثة "حازم .س"، 16 عاما، مقيم أبومناع بحري، في نهر النيل بعد 6 أيام من البحث عن جثته.

كان الطالب في نهار 17 رمضان، انتقل من قريته في أبومناع بحري، إلى مدينة دشنا وبصحبته مجموعة من الأصدقاء للاستحمام في نهر النيل، إلا أن المياه غمرته إلى عمقها، ما أدى لغرقه على الفور.

استمرت عمليات البحث بشكل يومي منذ بزوغ الشمس حتى غروبها لمدة 6 أيام، حتى تم العثور عليه بعد طفو جثته على السطح.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.