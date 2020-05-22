على متنها 400 شخص.. حجر سفينة سياحية في ميناء برشلونة بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن سفينة سياحية وضعت قيد الحجر الصحي في ميناء برشلونة بعد الكشف عن إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقمها.

وذكرت صحيفة ABC الإسبانية أن سفينة "Navigator Seven Sea" التابعة لشركة "Royal Caribbean" وصلت برشلونة أمس، وعلى متنها، بحسب بيانات وزارة الصحة، طاقم مؤلف من 400 شخص من جنسيات مختلفة دون وجود ركاب، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان من المفترض أصلا أن يغادر أفراد الطاقة السفينة ليعودوا إلى دولهم، غير أن هذه الخطط باءت بالفشل، بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا لدى أحد أفراد الطاقم، وهو صربي الجنسية، وجاءت نتائج فحصه إيجابية.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الإسبانية نشرت في الميناء قوات للشرطة والحرس الوطني لحماية السفينة ليلا ونهارا.

ولفتت الصحيفة إلى أن 3 إصابات بالفيروس التاجي، جرى كشفها على متن السفينة نفسها في 30 أبريل الماضي.