الناتو يعقد اجتماعا طارئا عقب انسحاب ترامب من معاهدة السماء المفتوحة

يعقد سفراء الدول الأعضاء في حلف الناتو، اليوم، اجتماعا طارئا لبحث قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة بحجة "خرق روسيا لها" بحسب مصادر في الحلف.

وعلى الرغم من أن الحلف لم يؤكد رسميا هذا الاجتماع، إلا أن وسائل إعلام أوروبية أسندت للمصادر نفسها أن الاجتماع سيعقد لتحليل تداعيات القرار الأمريكي الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي، إلى أن العديد من الدول الأوروبية الأعضاء في المعاهدة كانت قد طلبت من واشنطن البقاء فيها، وأن الصعوبات في تطبيق المعاهدة بسبب "الانتهاكات الروسية" لا تستدعي الانسحاب الأمريكي.

يذكر أن هذه المعاهدة، وقعت عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ الفعلي في 2002 وتضم حاليا 32 دولة، وتسمح بتسيير طائرات مراقبة للاستطلاع في أجواء الدول المشاركة بهدف جمع المعلومات ومشاركتها.