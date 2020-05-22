إزالة 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.
وأشار المحافظ إلى أن من بين هذه الحالات، 3 تعديات بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 770 مترًا مربعًا، و27 تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4341 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدانًا و18 قيراطًا و8 أسهم، و2881 حالة إزالة مباني بمساحة 395291 مترًا مربعًا.
وشدد المحافظ، على تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم للمخالفين.