إزالة 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.

وأشار المحافظ إلى أن من بين هذه الحالات، 3 تعديات بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 770 مترًا مربعًا، و27 تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4341 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدانًا و18 قيراطًا و8 أسهم، و2881 حالة إزالة مباني بمساحة 395291 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم للمخالفين.