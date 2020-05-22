السلطات الباكستانية: مشكلة تقنية وراء حادث تحطم الطائرة

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الباكستانية أرشد مالك، إن سبب تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بالقرب من مطار كراتشي في باكستان قد يكون مشكلة تقنية.

ونقلت قناة "جيو" التلفزيونية عن مالك قوله: "قال الطيار يوجد مشكلة تقنية. جرى إخبار الطيار بأن المدرجين جاهزين لهبوطه. ومع ذلك ، قرر الطيار المغادرة إلى مدرج آخر. لماذا فعل ذلك؟ سنكتشف الأمر"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كارتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنه كان يوجد 107 شخصا على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.