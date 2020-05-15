باكستان تبدأ تشغيل رحلات الطيران المحلية بشكل محدود

أعلنت وزارة الطيران المدني في باكستان، السماح بتشغيل رحلات طيران محلية محدودة بداية من الغد 16 مايو.

وأوضحت الوزارة الباكستانية، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنّ اتخاذ هذا القرار يعود للصعوبات التي يواجهها الركابُ في السفر بين المدن في باكستان.

وأكدت "سي إن إن" استمرار تعليق رحلات السفر الدولية في باكستان حتى الأحد 31 مايو الجاري.

وبدأت باكستان تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ 9 مايو الحالي.

يُذكر أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان ارتفع اليوم إلى 37218 حالة.