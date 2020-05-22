كورونا يجبر التوكيلات على التخفيضات.. تعرف على أسعار 11 سيارة جديدة

أمام تراجع حركة المبيعات التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 لجأت التوكيلات إلى محاولة تنشيط السوق السيارات من خلال التخفيضات.

"الوطن" ترصد في التقرير التالي أسعار عدد من الماركات بعد تخفيضها:

أوبل أسترا:

أعلن المنصور للسيارات الوكيل الحصري لأوبل في مصر عن تخفيض 21 ألف جنيه على أوبل أسترا تيربو لتكون بسعر رسمي 299.990 جنيه.

ميتسوبيشى اكليبس:

أعلنت الشركة المصرية للسيارات الوكيل الحصري الجديد لميتسوبيشى اكليبس عن تخفيضها 30 ألف جنيه لتكون الأسعار الرسمية كالآتى:

الفئة الأولى: 380 ألف جنيه

الفئة الثانية: 400 ألف بتخفيض 10 آلاف جنيه

الفئة الثالثة: 425 ألف بتخفيض 15 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 460 ألف بتخفيض 15 ألف جنيه

الفئة الخامسة: 480 ألف بتخفيض 30 ألف جنيه

هيونداى أكسنت:

أعلن غبور أوتو عن تخفيضها 10 آلاف جنيه بجميع فئاتها ليكون السعر الرسمى يبدأ من 249.900 حتى 329.900 جنيه.

هيونداى ألنترا AD:

أعلن توكيل غبور عن تخفيضها 10 آلاف جنيه بجميع فئاتها ليكون السعر الرسمى يبدأ من 289.900 حتى 422.900 جنيه.

شيفرولية ماليبو:

أعلن المنصور للسيارات عن تخفيض ماليبو حتى 40 ألف جنيه ليكون السعر الرسمى يبدأ من 339.990 حتى 399.990 جنيه.

لكزس LS500

حصلت على تخفيضات ضخمة وصلت إلى 500 ألف جنيه.

أودى Q2

أصغر SUV من أودى حصلت على تخفيضات حتى 40 ألف جنيه.

سيات ليون

السيارة الهاتشباك وتتوفر بفئة واحدة فى مصر وحصلت على تخفيض 20 ألف جنيه.

فولكس واجن تيجوان

وصلت التخفيضات الى 24 ألف جنيه.

لكزس LX 570

وصلت التخفيضات عليها الى 350 ألف جنيه.