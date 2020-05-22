القاهرة تعلن عن تجهيز مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا بمختلف الأحياء

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الصحة تجهيز عدد من المستشفيات بالعاصمة لتقديم الخدمات العلاجية من فيروس كورونا من بينها مستشفيات حميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية وشبرا وحلوان ومنشية البكري ودار السلام والمنيرة وعين شمس والشروق والخازندارة والقاهرة الجديدة وروض الفرج والتبين التابعين لمديرية الصحة بالقاهرة .

وقال إنه سيتم تقديم هذه الخدمة أيضا بمستشفيات جراحات اليوم الواحد بالبساتين ومدينة نصر غرب والزاوية الحمراء والمرج التابعين لأمانة المجالس الطبية المتخصصة، ومستشفيات المقطم وشبرا والنصر بحلوان وصيدناوي التابعين للتأمين الصحي ومستشفيات الساحل والمطرية وأحمد ماهر والجمهورية التابعين للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية و مستشفيات القبطي ومبرة المعادي والإصلاح الإسلامي ومؤسسة مبرة مصر القديمة التابعين للمؤسسة العلاجية .