شعبة الدخان: 95% من مصانع "المعسل" توقفت عن الإنتاج

أكد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن 95% من مصانع المعسل متوقفة عن العمل بعد قرار غلق الكافيهات والمقاهي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا في تصريح لـ"الوطن" إلى أن حجم الخسائر غير محدد حتى الآن، وفى انتظار تحسن الأمور فى أسرع وقت.

ولفت إلى أن تأثير تلك الكبوة على صناعة الدخان تعتبر عالمية، وليست محلية فقط، مؤكدا إيقاف إنتاج المعسل، بخلاف السجائر التى تعمل حاليا بطاقتها.

كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات احترازية ضمن خطة احتواء فيروس كورونا، والتي كان من بينها الإغلاق التام للمطاعم والكافيهات والمقاهي بشكل عام.