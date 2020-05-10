مدير كبرى شركات السجائر يكشف تفاصيل إنتاج لقاح محتمل لكورونا من التبغ في يونيو

قال ليبان أحمد مدير مجموعة "بريتش أمريكان توباكو"، بمصر والسودان وتونس وليبيا، إحدى كبريات اللاعبين في صناعة التبغ العالمية، إن الشركة تعمل حاليا في مرحلة التجارب ما قبل السريرية لإنتاج مصل محتمل ضد فيروس كورونا، يعتمد على نبات التبغ.

وكشف مدير مجموعة "بريتش أمريكان توباكو"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عبر البريد الإلكتروني عن تفاصيل اللقاح المحتمل، موضحا أن المصل يستخدم تقنية نباتات التبغ سريعة النمو الخاصة بشركة بريتش أمريكان توباكو BAT والتي لها مزايا عديدة مقارنة بتكنولوجيا إنتاج الأمصال التقليدية، حيث من المحتمل أن يكون أكثر أمانًا نظرًا لأن نباتات التبغ لا يمكن أن تكون عائلاً لمسببات الأمراض البشرية، فضلا عن كونه أسرع في التأثير لأن عناصر اللقاح تتراكم في نباتات التبغ بسرعة أكبر بكثير تبلغ 6 أسابيع في نباتات التبغ مقابل عدة أشهر باستخدام الطرق التقليدية.

لدى المصل القدرة على تقديم استجابة مناعية فعّالة في جرعة واحدة

وأضاف: تركيبة اللقاح التي تطورها شركة "كنتاكي بيوبروسيسينج" التابعة للمجموعة تبقى مستقرة في درجة حرارة الغرفة، على عكس اللقاحات التقليدية التي غالبًا ما تتطلب التبريد، مشيرا إلى أنه لدى المصل القدرة على تقديم استجابة مناعية فعّالة في جرعة واحدة.

وتابع: نجحت شركة كنتاكي بيوبروسيسينج مؤخرًا في استنساخ جزء من التسلسل الجيني لفيروس كورونا الذي أدى إلى تطوير مضاد حيوي محتمل، عبارة عن مادة تؤدي إلى استجابة مناعية في الجسم وبشكل خاص إنتاج الأجسام المضادة، ثم يتم إدخال هذا المضاد في نباتات التبغ للتكاثر، وبمجرد حصاد النباتات يتم تطهير المضاد المحتمل، ويخضع حالياً لاختبارات ما قبل السريرية.

وحول التوقيت المتوقع لظهور هذا المصل المحتمل، أكد مدير مجموعة "بريتش أمريكان توباكو"، أن شركته تعمل على تطوير المصل، وهي حالياً في مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية، مضيفاً: "نحن على تواصل مستمر مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ونتناقش بشأن الخطوات التالية، كما نتواصل مع إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة البريطانية، وهيئة البحث والتطوير الطبي الأمريكية المتقدمة BARDA، لتقديم دعمنا وإمكانية توفير أبحاثنا بهدف محاولة التعجيل بتطوير اللقاح".

وأكد مدير مجموعة "بريتش أمريكان توباكو"، أن شركته على استعداد للعمل مع أي طرف ثالث لتطوير لقاح بسرعة - حتى لو طورت شركة أدوية أخرى لقاحا مختلفًا- مضيفاً: "سنكون سعداء لمجرد استخدام تكنولوجيا نبات التبغ لجعلها تطورت بشكل أسرع من الطرق التقليدية، والأمر غير تنافسي وبريتش أمريكان توباكو مستعدة للتعاون مع منتجي اللقاحات الآخرين وتبادل التكنولوجيا".

وتابع مدير مجموعة "بريتش أمريكان توباكو": "سنكون مستعدين لبدء التجارب السريرية في يونيو وسنبدأ التصنيع بالتوازي، من المستحيل تحديد متى سيكون متاحًا، وسيصبح هذا أكثر وضوحًا عندما نعلم ما ستختبره الحكومات"، لكنه أشار إلى أنه إذا سارت الاختبارات على ما يرام، فإن فريق "بريتش أمريكان توباكو BAT" يأمل أنه مع الشركاء المناسبين والدعم من الهيئات الحكومية، أن يمكن تصنيع ما بين مليون و3 ملايين جرعة من اللقاح أسبوعيًا، بدءًا من شهر يونيو.

وحول الأرباح المتوقعة للشركة حال إنتاج هذا المصل، قال مدير مجموعة "بريتش أمريكان توباكو"، انه هذه ليست فرصة تجارية لشركته، وسيتم تنفيذها على أساس غير ربحي، خاصة أن الأمر يتعلق الأمر بمحاولة حل واحدة من أكبر الأزمات التي واجهها المجتمع منذ عقود من الزمان.