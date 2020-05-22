قرى ومدن المنيا تواصل أعمال التطهير والتجميل استعدادا لعيد الفطر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل والدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً على ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال فترة قبل وأثناء وبعد عيد الفطر المبارك، من خلال ألغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أعمال دهانات للبلدورات داخل شوارع المدينة، كما تم رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بقريتي صفط اللبن والبرجاية، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم بقرية صفط اللبن وبمكاتب البريد والمدرسة الابتدائية لقرية زهرة، وإجراء أعمال الصيانة الدوروية لأعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان بنطاق قرية البرجاية.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء الداخلية للمركز، وإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة داخل المركز وبقرية البيهو، ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، خلال ساعات الحظر أعمال نظافة عامة داخل الشوارع الرئيسية بالمركز، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص أعمال النظافة العامة بعدد من الأحياء الداخلية وبقريتي اتليدم وسفاي.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة من تنفيذ أعمال النظافة بقرية عطف حيدر التابعة للمركز خلا ساعات الحظر، وتواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية أبا الوقف التابعة للمركز.