تشميع 13 محلًا تجاريًا بسبب مخالفتها مواعيد الحظر ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن غلق وتشميع 13 محلا تجاريا بمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة وذلك لمخالفتها مواعيد الحظر الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة ومسؤولى قسم الإشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية.

جاء هذا خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب محمد بكري، لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بغلق المحال العامة والأنشطة التجارية والالتزام بمواعيد حظر الانتقال.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.