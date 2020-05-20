إصابة 9 في حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى أجرة ميكروباص جنوب نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات إدارة النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي شمال مدينة بني سويف نحو 5 كيلو مترات بين سيارتين إحداهما أجرة ميكروباص.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي. واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: محمود ناصر حسين مقيم مغاغه المنيا، 28 سنة، مصاب جروح قطعية بالرأس، و علاء ربيع عبدالرازق 28 سنة، مقيم مغاغه المنيا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، و مجدة أحمد عوض 25 سنة مقيمة مغاغه المنيا، مصابة جروح وسحجات بالجسم، و أحمد رفعت سيد 30 سنة، مقيم مغاغه المنيا مصاب جروح وسحجات بالجسم.كما استقبل المستشفى فارس علاء ربيع 5 سنوات، مقيم مغاعه المنيا، مصاب جروح وسحجات بالجسم، و محمد عبد الجواد محمد 12 سنة، مقيم مغاغه المنيا مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وياسمين عبدالجواد محمد، 22 سنة، مصابة اشتباه كسر باليد اليمنى، و فادية أحمد محمد 43 سنة، مقيمة مغاغه المنيا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، و عبدالجواد محمد عبدالجواد 60 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم مع نزيف بالأنف.