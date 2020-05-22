الجيش الليبي: الدور التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التدخل التركي في الشؤون الليبية ودعمها للتكفيريين والميليشيات منذ 2014 وحتى اليوم أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي سياسي للأزمة، وذلك وفق ما جاء في تقرير أذاعته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وكشف المسماري، عن دعم تركيا لميليشيات طرابلس بالأسلحة والمرتزقة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج فقد شرعيته بعدم حصوله على موافقة البرلمان.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على استمرار الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب ووقف التدخل التركي في الشؤون الليبية.