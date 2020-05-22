فيديو.. مرتزقة سوريون يكشفون أسرار تجنيدهم في ليبيا

عرضت فضائية "العربية" فيلما تسجيليا عرضت من خلاله مقابلات حصرية مع مرتزقة موالين لتركيا في ليبيا، وأسرار عمليات تجنيدهم وتمويلهم ودور المخابرات التركية والقطرية في ذلك.

وروى محمد إبراهيم، أحد المرتزقة السوريين في الفيلم، بعدما جرى أسره من قبل الجيش الوطني بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة الليبية طرابلس تفاصيل سفره إلى ليبيا: "احنا كنا رايحين منطقة حرس نقاط للأتراك، طلعنا أنا واتنين معي من نفس المخيم، طلعنا من المخيم على مقرات جيش النخبة في حوار كلس، كل الفصائل المسلحة بتتجمع في حوار كلس، الجيش الحر كله تابع لتركيا، ما في إلا تجمع أحرار الشرقي رفض السفر لليبيا، هو فكره إنه يجي على ليبيا وتاخد أول راتب وتطلع هجرة على ألمانيا أو إيطاليا".

واستكمل: "عرض عليا رفيقي إننا نطلع على ليبيا، أول النهار قولتله أتركني أفكر في الموضوع، تاني يوم الصبح اتجهنا إلى حوار كلس وصلنا إلى قيادة جيش النخبة ما كانوا يعطوا هويات ولكن يعطوا للقدام بس، كانوا ضباط أتراك وفيه ضباط سوريين اتنين، أجوا اتنين ضباط أتراك واحد منهم برتبة ملازم والتاني أعلى منه".

من جانبه قال محمود جاسم المراي، مرتزق سوري في ليبيا، "نحن كنا في حوار كلس في مقر جاء القائد تبعنا وسأل يا شباب فيه طلعة لليبيا، قولنا له ايش الطلعة، راح قال طلعة حرس قواعد تركية براتب 2000 دولار وعقد 3 شهور كان يجي من السلطات التركية، السلطات التركية لديها مندوب سوري اسمه العقيد أبو عمار وهو مشهور ومنشق، هو اللي بيجيب المصاري والتمويل، كان رواتبنا في جيش النخبة 450 ليرة تركية شهريا".

وأضاف: "ما حدثنا أي شخص في ليبيا، طلعونا من حوار كلس بباصات لغازي عنتاب مباشرة ومن غازي عنتاب إلى إسطنبول بواسطة طائرة عسكرية، ثم نزلونا اسطنبول ليلا، وكان فيه طيارة مدنية تنتظرنا من الشركة الأفريقية، الدفعة اللي معي كانوا 104 أشخاص تبديل للقديمين".

وأشار إلى أنهم وصلوا إلى ليبيا في منطقة أبو سليم، متابعا "حطونا بمقرات في أبوسليم قلنالهم وين الأتراك وحرس القواعد فقالوا لنا لا في أتراك ولا حرس قواعد أنتم جايين على هون على قتال، وأول ما جينا كان لنا رد فعل على هاد الشي، وروحنا عند المقدم قالنا إحنا جايين مجبرين وفيه منا انتفض عليهم وسجنوهم في سجن أبو سليم في قبو أرضي".

وأكد زيدان مصري مرتزق سوري في ليبيا، أن الرئيس التركي يجند سوريين لإجبار الشباب السوري إلى ليبيا والمكوث هناك لمدة 3 أشهر، "طلعونا على السريع من الطائرة العسكرية إلى المدنية في إسطنبول".