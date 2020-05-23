"الكهربا بتقطع كتير".. تفاصيل ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة بثلاجة بمدينة نصر

"الكهرباء بتقطع كتير".. بهذه الكلمات بدأ المدير المسؤول عن ثلاجة بيع لحوم في مدينة نصر، لحيازته 3 أطنان لحوم فاسدة، أقواله أمام النيابة العامة.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء المستمر، أسفر عن فساد اللحوم داخل الثلاجة، لافتا إلى أن بسبب كبر حجم الثلاجة، يصعب فرز اللحوم أثناء تواجدها داخلها، مؤكدا أن عملية فرز اللحوم لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، تتم أثناء بيع اللحوم وتحميلها داخل سيارات النقل، فإذا تبين فساد اللحوم يتم إعدادمها، أو تحميلها على السيارات، في حال بيان صلاحيتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لحيازته (3 أطنان سلع غذائية "كلاوى–لحوم مستوردة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.