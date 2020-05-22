مريضة بكورونا تضع مولودا في مستشفى عزل ملوي

نجح فريق طبي بالمنيا، في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن سيدة تدعى "هبه قطب" 29 عاما، من أبناء محافظة أسيوط، وضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل مساء اليوم الخميس، ولم يتم اختيار اسم له حتي الآن، فيما تم أخذ مسحة من الرضيع ليتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا.

في نفس السياق، احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي عزل ملوي بخروج 20 مريضا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جميعهم من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدي إلي خروجهم من المستشفي وعودتهم لمنازلهم ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي في مارس الماضي إلي 230 شخصا.