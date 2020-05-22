محمود التهامي يطلق مبادرة لتحويل مبنى ملحمة البرث لـ"مزار سياحي"

أطلق الشيخ محمود التهامي، مبادرة لتحويل مبنى ملحمة البرث لمزار سياحي، عبر صفحته الخاصة بـ"فيس بوك".

وقال الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، أنه يتمنى أن يتحول مبنى كمين البرث في سيناء، الذي راح ضحيته عدد كبير من رجال القوات الصاعقة المصرية، إلى متحف ومزار تابع للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف التهامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "في حالة تنفيذ هذه الفكرة في هذا المكان، على نفس حالته، سيشهد إقبالاً كبيراً من المصريين وجميع شعوب العالم، لمشاهدة ومعرفة تاريخ الأبطال، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الخالدة".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة الشيخ محمود التهامي.