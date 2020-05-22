صور.. شباب مصر يدعمون المنسي ورجاله بعد تجسيد ملحمة البرث في الاختيار

دعم عدد من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، الشهيد أحمد المنسي من خلال تيشرتات مرسوم عليها البطل المصري وعدد من رجال الجيش المصري وذلك بعد تجسيد ملحمة البرث خلال الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار.

وشهدت حلقة المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، تجسيد أقرب للحقيقة لملحمة البرث التي استُشهد فيها عدد من رجال الجيش المصري وعلى رأسهم القائد أحمد المنسي، خلال دفاعهم عن أنفسهم ضد الإرهابيين والتكفيريين.

وتفاعل العديد من شباب مصر في مختلف أنحاء الجمهورية مع حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، داعمين المنسي ورجاله من خلال ارتداء قمصان تحمل صورا للشهداء، تخليدا لذكراهم ولأعمالهم المجيدة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.