الخطوط الباكستانية: 41 شخصا على الأقل تأكد مقتلهم في حادث تحطم طائرة

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أرشد مالك، اليوم، إن 41 شخصا على الأقل، تأكد مقتلهم في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في منطقة سكنية بكراتشي كبرى مدن باكستان، وفقا لما ذكرته قاة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الدولية الباكستانية، تحطمت -كانت متوجهة من كراتشي إلى لاهور- التي كانت تقل 99 راكبا وطاقما من ثمانية أفراد، إذ سقطت على منطقة سكنية في مدينة كراتشي بينما كانت تقترب من المطار، وهرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ والإدارة المدنية إلى مكان الحادث لبدء جهود الإنقاذ والإغاثة، فيما نجا راكبان من الحادث.

وقال مالك في مؤتمر صحفي: "41 شخصا تأكد مقتلهم في حادث تحطم الطائرة"، موضحا أن الوكالة المستقلة للتحقيقات بسلامة النقل في باكستان ستحقق في الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت وزيرة الصحة بإقليم السند الباكستاني، أزرا بيتشوهو، أعلنت في وقت سابق، أن حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في كراتشي بلغ 38 قتيلاً على الأقل.

وقالت وزارة الطيران الباكستانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن الطائرة القادمة من لاهور إلى كراتشي كانت تحمل على متنها 99 راكباً و8 أفراد آخرين هم طاقمُها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، بإجراء تحقيق فوري في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وكتب خان في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إيه-320" بعد ظهر اليوم: "أشعر بالصدمة والحزن بسبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية".

وقال خان، إنه على اتصال مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية أرشد مالك وكذلك مع فرق الإنقاذ والإغاثة في موقع الحادث.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء هذا الحادث، موضحا أن "نقدم صلواتنا وخالص تعازينا لأسر المتوفين".

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، التعزية لرئيس جمهورية باكستان عارف علوي، ورئيس وزرائه عمران خان، في ضحايا تحطم طائرة على متنها 99 راكبا و8 أفراد طاقمها، قرب مطار كراتشي الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأعرب عباس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" - في برقيته عن تعازيه القلبية للرئيس علوي، ورئيس وزرائه خان، والشعب الباكستاني وعائلات الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ باكستان وشعبها بكل خير وأمن وسلام.

ترودو يعرب عن تعازيه لضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

من جابه، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، عن تعازيه لأسر الضحايا في تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية في كراتشي.

وقال رئيس الوزراء ترودو "استيقظنا هذا الصباح على أنباء رهيبة قادمة من باكستان ، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية تقل أكثر من 100 راكب في حي سكني في كراتشي، نعرب عن تعازينا لجميع الضحايا وأسرهم، قلوبنا مع باكستان اليوم".