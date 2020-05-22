افتتاح ميدان الشهداء بعد تطويره في دمنهور

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ميدان الشهداء "إفلاقة" بدمنهور، بعد تطويره على مساحة 600 متر، وبتكلفة مليون جنيه مشاركة مجتمعية، والذى يضم نافورة داخلية متحركة وفق أحدث التقنيات والنظم الحديثة، والتي تبرز المظهر الجمالي للميدان والمنطقة ككل، بالإضافة لعمل "لاند سكيب" وزراعة المنطقة المحيطة بالنافورة وتزويدها بإضاءة داخلية وخارجية.

كما قامت الوحدة المحلية بعمل الرصيف وتركيب المقاعد وتطوير المنطقة المحيطة والمجاورة للميدان، بالإضافة إلى سور من الحديد المشغول. وأشاد المحافظ بأهمية دور رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية في المساهمة في الجهود التنموية وأعمال التطوير التى تشهدها المحافظة، مؤكدًا على وضع خطة وبرنامج زمني لتطوير معظم الشوارع والميادين ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي وتاريخ كل مدينة والطابع الذى يميزها، بالتزامن مع أعمال البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

حضر الافتتاح المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والمحاسب محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والعميد محمد شرف المستشار العسكري.