وزير الخارجية الأمريكي يدعو السراج إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، معارضة الولايات المتحدة لاستمرار دخول الأسلحة والذخائر إلى ليبيا.

ودعا بومبيو، السراج إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأحرز الجيش الوطني الليبي، اليوم، تقدما ميدانيا، أسفر عن دحر الميليشيات التابعة لرئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والمرتزقة الموالين لتركيا، من مشارف ترهونة، بالإضافة إلى مقتل قيادي في الميليشيات.

وذكرت مصادر في الجيش الوطني الليبي، اليوم، أنه تدمير عربتين مدرعتين وآلية مصفحة في جنوب طرابلس، وقتل القيادي في الميليشيات نور الدين النعاس.

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض على مرتزق تابع لتركيا، وقتل عدد آخر في محور عين زارة.

وأشارت المصادر في الجيش الوطني الليبي، إلى هروب الميليشيات والمرتزقة بعد دحرهم من مشارف ترهونة.

وشهدت مدينة القرة بوللي الليبية، اليوم، اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس المدعومة بمرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا.

وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات التي وقعت في مدينة القرة بوللي جنوب شرقي طرابلس، تعد الأعنف منذ فترة، خاصة بعد زيادة تمركزات الميليشيات وتعزيزها بفرق من المرتزقة وعناصر إرهابية، في محاولة للتقدم نحو مدينة ترهونة.

وقصف الجيش الوطني الليبي صباح اليوم تمركزا للميليشيات والمرتزقة قرب القرة بوللي، وقال مصدر عسكري باللواء التاسع بالجيش الوطني الليبي إن سلاح المدفعية استهدف منصتي صواريخ "غراد" ومنظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات، كانت تستخدمها في قصف مدينة ترهونة بالصواريخ.

وأمس الأول الأربعاء، أطلقت الميليشيات 60 صاروخ "جراد"، استهدفت بها مواقع في ترهونة، مخلفة أضرارا بالغة في منازل المدنيين.

وجاء القصف كرد على اقتراح الجيش الوطني الليبي بهدنة إنسانية خلال عيد الفطر، لكن ميليشيات طرابلس رفضتها وردت عليها بالصورايخ التي استهدفت المدنيين.

وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فجر اليوم، إسقاط دفاعات الجيش الوطني الليبي، 5 طائرات تركية مسيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها اثنتان كانتا تستهدفان المدنيين في ترهونة.

ومنذ ما يقرب من شهرين، تحاول ميليشيات طرابلس ومرتزقة تركيا اقتحام مدينة ترهونة الواقعة 88 كيلومترا جنوبي طرابلس، للاستيلاء عليها وقطع خطوط الإمدادات عن غرف العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي المتقدمة في العاصمة الليبية.