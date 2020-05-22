ترامب يدعو حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة، مضيفا في مؤتمر صحفي، أنه إذا لم يستجب حكام الولايات لدعوته، سيتجاوز سلطاتهم بفتح دور العبادة، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وقال ترامب، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة لن تغلق البلاد في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأوضح ترامب للصحافيين: "يقول الناس إن هذا احتمال واضح للغاية، وسنقوم بإطفاء الحرائق. لن نغلق البلاد"، جاء ذلك خلال جولة في مصنع تصنيع فورد في يبسيلانتي، ميشيغان، عندما سُئل عما إذا كان قلقا بشأن موجة ثانية من كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعرب ترامب عن ثقته في قدرة البلاد على احتواء تفشي المرض في المستقبل، قائلاً إنه سواء كان ذلك موجة لاهبة أو غيرها "نحن سنعمل على إخمادها لكننا لن نغلق بلادنا".

أعلنت جميع الولايات الخمسين عن خطط للبدء في تخفيف القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار كورونا المستجد، وفتح اقتصاداتها بسرعات متفاوتة حتى يتمكن الأميركيون من البدء في العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأبلغت ولايات مثل تكساس وكارولينا الشمالية وأريزونا عن ارتفاع أعداد حالات الفيروس التاجي بعد أن شرعت في إعادة فتح ولاياتها.

يُذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحصت، أمس الخميس، 1397 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن ترامب عزمه تنكيس الأعلام الأمريكية، تكريما لضحايا الوباء الفتاك الذي زاد عددهم عن 93 ألف وفاة.