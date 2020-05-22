الشرطة البريطانية تحقق مع مستشار رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تحقق مع مستشار رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق وزيارته لعائلته خارج منطقة سكنه، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا المستجد، في بريطانيا وفق أخر إحصائية لوزارة الصحة البريطانية 36393 وفاة فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 254195 حالة.

وأشارت السلطات البريطانية، اليوم، إلى فرض حجر الزامي لمدة أسبوعين على كل شخص يعود للبلاد من الخارج بداية من يوم الثامن من يونيو المقبل من أجل منع انتشار ذروة ثانية لكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، في مؤتمر صحفي، أن القرار يشمل المواطنين البريطانيين والأجانب العائدين من الخارج باستثناء القادمين من جمهورية أيرلندا أو موظفي قطاع الصحة وسائقي شاحنات نقل البضائع.

وأوضحت باتيل، أنه على كل مسافر يصل عند أي نقطة حدودية في المطار او الميناء التصريح بمكان إقامته ورقم هاتفه للتحقق من التزامه بفترة الحجر الإجباري، محذرة من أن أي مخالفة لهذا الأمر سيترتب عنه غرامة مالية بقيمة ألف جنيه إسترليني حوالي 1217 دولار أو المحاكمة.

وأكدت باتيل، أن الحكومة ستعمل على مراجعة هذه الإجراءات كل ثلاثة أسابيع وفقا لمدى انتشار العدوى، مضيفة أن "بريطانيا لم تغلق حدودها وأنما أقرت هذا الإجراء بهدف منع ظهور ذروة ثانية للفيروس قد تكون لها نتائج كارثية.

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